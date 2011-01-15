Переділ ринку сміття в Одесі відбувся стрімко

Дочірнє підприємство німецької компанії Remondis AG & Co. KG оприлюднило заяву про протиправне її витіснення керівництвом Одеської мерії з міського ринку послуг зі збору й вивезення твердих побутових відходів на користь компанії «Союз», якою володіє бізнесмен і політик Ігор МАРКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, керівництво ТОВ «Ремондіс Україна» акцентує, що «заміна належних йому контейнерів із місць накопичення твердих побутових відходів контейнерами іншого оператора ринку (компанії «Союз» - УНІАН) у ніч із 10 на 11 січня 2011 року проведена на незаконних підставах».

Вказавши на факти свавілля з боку одеської влади щодо ТОВ «Ремондіс Україна», керівництво підприємства нагадало, що працює в Одесі на основі укладеного 11 січня 2010 року між підприємством «Ремондіс Україна» і КП «Одескомунтранс» 5-річного договору субпідряду на надання послуг із забезпечення збору і вивезення ТПВ із ЖКС «Хмельницький» і ЖКС «Порто-Франківський» (у центральній історичній частині міста).

З урахуванням цього ТОВ «Ремондіс Україна» має намір «добиватися відновлення своїх позицій на ринку збору і вивезення ТПВ у місті Одеса й захисту своїх прав відповідно до чинного законодавства».

Втім, генеральний директор українського філіалу компанії Штефан КРЕССЕ закликав Одеську мерію «до конструктивного діалогу й повернення взаємин у правове поле», «не вдаючись до судового розгляду». Інші дії, на його думку, виглядали б як «волаюче порушення своїх прав і економічних інтересів компанії».

Він також нагадав, що минулого року керівництво Одеської міськради звернулося до Посольства ФРН із проханням посприяти їм у виборі фірми-інвестора зі збору і вивезення твердих побутових відходів. Після цього КП «Одескомунтранс» уклало з ТОВ «Ремондіс Україна» п`ятирічний договір про надання послуг, і компанія приступила 1 лютого 2010 року до прибирання й вивезення сміття.

У свою чергу 6 січня 2011 року КП «Одескомунтранс» надіслало лист про достроковий розрив відносин із 11 січня 2011 року. «Ремондіс» поінформував КП про те, що надасть остаточну відповідь у 20-денний термін, проте вже в ніч із 10 на 11 січня контейнери дочірнього підприємства німецької компанії були несподівано замінені контейнерами компанії «Союз».

Тим часом у мерії вважають, що діють у рамках закону й договірних зобов`язань. «ТОВ «Ремондіс» був субпідрядником у КП «Одескомунтранс», термін договору якого з містом закінчився, - заявив на брифінгу перший віце-мер Сергій ЧЕРНЕНКО. - Тепер хай беруть участь 17 січня в тендері. Якщо виграють, то продовжать працювати».

При цьому на запитання, чому все-таки компанію «Ремондіс» достроково витісняють із одеського ринку послуг з прибирання сміття, заявив: «Не треба влаштовувати тут КВН». Після чого пішов із брифінгу в службовий кабінет.

Як повідомлялося, спроба витіснення німецької компанії з одеського ринку збору і вивезення ТПВ послідувала після розірвання Одеською мерією договору зі сміттєприбиральною компанією «Раф+» - замість неї сміття вже вивозить фірма «Союз». Це сміттєприбиральне підприємство належить бізнесмену й лідеру партії «Родина» І.МАРКОВУ, що він сам неодноразово підтверджував на зустрічах із журналістами.

*** Підприємство "Ремондіс Україна" входить до складу німецької компанії "Remondis KG & AG", що є світовим лідером у сфері поводження з відходами та водного господарства. Підприємства групи надають послуги більш ніж 20 млн. осіб. 19 тис. співробітників "Remondis" працюють у 27 країнах світу.