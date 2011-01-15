У Києві затримали кримінального «Принца»

У Києві працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ столиці затримали громадянина Грузії, відомого в кримінальних колах «злодія в законі» на прізвисько «Принц».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що вказана особа намагалася впливати на криміногенні процеси у злочинному середовищі України.