У Києві затримали кримінального «Принца»
14:50, 15 січня 2011Суспільство
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Грузинського походження
У Києві працівники Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України спільно з УБОЗ столиці затримали громадянина Грузії, відомого в кримінальних колах «злодія в законі» на прізвисько «Принц».
Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, встановлено, що вказана особа намагалася впливати на криміногенні процеси у злочинному середовищі України.
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