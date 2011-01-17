ГПУ пред'явила обвинувачення офіцеру, який торгував пальним у Косово

Генеральна прокуратура України пред’явила обвинувачення капітану збройних сил України начальнику служби паливно-мастильних матеріалів українського миротворчого контингенту в Косово Республіки Сербія.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, установлено, що в період з жовтня 2008 року до квітня 2009 року, перебуваючи в складі українського миротворчого контингенту в Косово, офіцер, зловживаючи службовим становищем, передав приватній місцевій компанії пальне у кількості понад 1,2 млн. літрів загальною вартістю понад 627,5 тис. євро, яке ввозилося на територію Косово без сплати відповідних митних платежів для забезпечення миротворчих контингентів KFOR. За вказані дії капітан отримав від представника приватної компанії хабар у розмірі близько 60 тис. євро.

Наразі офіцера затримано. Суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою.