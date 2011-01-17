Завтра в Україні - від 23° морозу до 9° тепла

Завтра вночі в Україні, крім західної частини, вдень на Лівобережжі очікується невеликий мокрий сніг і дощ.

Вночі та вранці у західній половині місцями туман, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах України, крім західної та південної частини, місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура у східній частині вночі 11-16° морозу, на крайньому сході подекуди 18-23° морозу, вдень 6-12° морозу; на решті території впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла (вночі на Лівобережжі 2-7° морозу, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні 5-9° тепла).

У Київській області у вівторок вночі місцями очікуються невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.