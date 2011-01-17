Міліція вважає постріл у вікно суду хуліганством

Міліція кваліфікувала обстріл будівлі суду в Запоріжжі як хуліганство.

Про це повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції.

"У зв`язку з подією в Жовтневому райсуді міста Запоріжжя порушено кримінальну справу за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України" - "Хуліганство, здійснене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї або іншого предмету, заздалегідь пристосованого для завдання тілесних ушкоджень", - говориться в повідомленні.

Як покарання ця стаття Кримінального кодексу України передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Враховуючи факт стрілянини у вікно кабінету судді, а також той факт, що саме в цьому суді Запоріжжя розглядається ряд резонансних справ: кримінальна справа про вибух у Свято-Покровському храмі Запоріжжя і матеріали стосовно затриманих за підозрою у знищенні пам`ятника Сталіну, ухвалено рішення про посилення в Жовтневому райсуді заходів безпеки.

Як повідомляв УНІАН, 16 січня близько 19.20 невідомий, який, імовірно, перебував у квартирі будівлі навпроти Жовтневого суду чи на даху, здійснив постріл у вікно судді. Самого суддю (який не має стосунку до розгляду резонансних справ, а просто затримався на роботі - УНІАН) куля не зачепила, але пошкодила скло, жалюзі та меблі.