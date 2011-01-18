Члени банди з Кубані просять політичного притулку в Україні

Володимир Алексєєв і Вячеслав Рябцев, звинувачені у вбивстві кількох людей у складі кущевської банди Сергія Цапка та затримані в грудні в Запорізькій області, навряд чи одержать політичний притулок в країні, заявив РІА “Новости” прес-секретар Генеральної прокуратури України Юрій Бойченко.

Раніше адвокати Алексєєва і Рябцева подали прохання про політичний притулок на Україні для своїх клієнтів.

"Яке може бути політичне переслідування у кримінальних злочинців? Вони що, політики? Ні", - сказав Бойченко. Він повідомив, що "процес екстрадиції йде, як належить, без всіляких затримок" і знову висловив упевненість, що після певних процедур, яких вимагає міжнародна конвенція, Андрєєв і Рябцев будуть передані російській стороні.

Екстрадовані звинувачуються за кількома пунктами ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох і більш за осіб, зокрема малолітніх, групою осіб за попередньою змовою). Санкція передбачає аж до довічного ув’язнення. 5 листопада 2010 року в будинку фермера в кубанській станиці Кущевській були виявлені обгорілі тіла 12 людей з колото-різаними ранами. Злочин викликав великий суспільний резонанс. У цій справі російські силовики затримали дев`ятьох підозрюваних, зокрема ймовірного організатора - бізнесмена і депутата Сергія Цапка.

Андрєєв і Рябцев були оголошені в розшук через Інтерпол і в грудні затримані в Бердянську.