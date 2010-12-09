В Україні затримані двоє учасників масового вбивства на Кубані

Сьогодні в Україні затримані двоє підозрюваних у вбивстві 12 осіб у станиці Кущевська Краснодарського краю РФ в ніч на 5 листопада. Про це, як передає РІА “Новости”, повідомив начальник прес-служби ГУВС у Краснодарському краї Ігор Желябін.

"У взаємодії МВС України і кримінального розшуку ГУВС краю на території України затримані двоє підозрюваних", - уточнив він.

Росія направила на Україну запит про екстрадицію два підозрюваних в співучасті у вбивстві 12 осіб у станиці Кущевській, повідомив офіційний представник Слідчого комітету РФ Володимир Маркін.

Нагадаємо, представники російських слідчих органів заявляли, що всього у вбивстві брали участь десятеро осіб. У перші тижні після злочину були затримані дев`ятеро членів так званої банди Сергія Цапка, один з яких не звинувачується у вбивстві, а ще двоє були оголошені в розшук.

За версією слідства, в ніч на 5 листопада підозрювані проникли в будинок фермера Серевера Аметова, де він, його родичі з Ростова-на-Дону та сусіди відзначали свято. Вбивці зарізали всіх дорослих і задушили трьох дітей у віці від дев`яти місяців до п`яти років. Передбачається, що мотивом вбивства була помста - Сергій Цапок підозрював, що Аметов організував вбивство його брата Миколи Цапка в 2002 році.

Розкриття банди вилилося в масштабну антикримінальну кампанію на Кубані, а також привернуло громадську увагу до організованої злочинності і в інших регіонах Росії.