Євро на міжбанку росте

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9510/7,9615, на 12:00 ціни впали до 7,9460/7,9530. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 0 7,9440/7,9470 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2665/0,2669, на 12:00 ціни знизилися до 0,2663/0,2665. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2665/0,2666.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 29,8200 (-0,0730).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3460/1,3462, а на 15:00 зросли до 1,3518/20.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7000/10,7200, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,6870/10,7020. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися - 10,7150/10,7250.