За неповагу до державної мови інспектор ДАІ може отримати зауваження

За демонстрацію неповаги до державної мови при виконанні посадових обов`язків інспектор Одеського міського управління Державної автомобільної інспекції старший сержант Олександр ШВЕЦЬ може отримати стягнення - залежно від результатів службового розслідування: від зауваження до звільнення з органів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на екстреному брифінгу заявив начальник Одеського міського відділу ДАІ Віктор КУЗНЄЦОВ.

Він уточнив, що зараз в Управлінні ДАІ «ведеться службове розслідування, за результатами якого інспектора притягнуть до відповідальності».

«Розслідування буде завершено упродовж трьох днів», - додав В. КУЗНЄЦОВ.

За його словами, такі висловлювання на адресу державної мови неприпустимі «не тільки для інспектора, а й для будь-якого громадянина». «У залежності від результатів розслідування інспекторові О.ШВЕЦЮ буде оголошено дисциплінарне стягнення - від зауваження до звільнення з органів», - резюмував начальник Одеського міського ДАІ.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня в Одесі інспектор ДАІ при виконанні своїх службових обов`язків відмовився спілкуватися державною мовою з водієм приватного автомобіля. Під час розмови старший сержант О.ШВЕЦЬ (номер посвідчення ОД0148) заявив: "Не понимаю телячью мову".