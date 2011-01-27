У Харкові жорстоко побили депутата від «Батьківщини»

У Харкові невідомі жорстоко побили 48-річного члена партії «Батьківщина», депутата V скликання та голову фракції партії у Дзержинській районній раді Сергія ДРУЗЕНКА.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної парторганізації «Батьківщини», напад стався у понеділок, 25 січня, близько 8.30 неподалік від будинку, де мешкає екс-депутат.

За словами С.ДРУЗЕНКА, двоє чоловіків підбігли ззаду та сильно вдарили його по голові. Зваливши з ніг, вони стали бити його, поки він не втратив свідомість.

Потерпілого у тяжкому стані було госпіталізовано. С.ДРУЗЕНКУ зроблено операцію на щелепах.

«Харківська обласна організація ВО «Батьківщина» обурена фактом бандитського нападу на людину, громадянина, ветерана партії. Ми закликаємо міську владу навести лад у місті та звертаємося до правоохоронних органів з проханням провести об`єктивне, чесне і всебічне розслідування нападу на представника «Батьківщини», а також якнайшвидше знайти і покарати винних», - йдеться у повідомленні.