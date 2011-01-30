Мерія Херсона планує обігріти бездомних за рахунок МНС

13:00, 30 січня 2011
Суспільство
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Цілодобово, впродовж лютого

У Херсоні з 1 лютого працюватимуть пункти обігріву для бездомних.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі мерії Херсона.

Як наголосив міський голова Володимир САЛЬДО, вирішення питання по суті можливе лише за умови координації зусиль місцевої та обласної влади. З цього приводу мер Херсона звернувся до голови Херсонської облдержадміністрації Миколи КОСТЯКА щодо сприяння у встановленні стаціонарних наметів Головного управління МНС України в Херсонській області. У свою чергу, виконавчими органами міської ради буде організовано охорону пунктів і надання бездомним громадянам безкоштовного гарячого харчування, теплого одягу тощо. Планується, що пункти обігріву запрацюють в цілодобовому режимі з 1 лютого і діятимуть до 11 березня.

 

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