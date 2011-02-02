Юрист: компенсації за вкладами в Ощадбанк СРСР не перебачені

Кабінет Міністрів України поки не встановлював на 2011 рік порядок виплати компенсацій за знеціненими вкладами радянського «Сбербанку».

Про це УНІАН повідомив юрист юридичної фірми «Ілляшев і Партнери» Андрій КОНОПЛЯ.

За його словами, на кожен рік безпосередньо у законі про держбюджет окремою статтею повинні передбачатися витрати на компенсації знецінених вкладів, а порядок проведення компенсаційних виплат встановлюється Кабінетом Міністрів. «На 2008 і 2009 роки такий порядок був встановлений… І хоча в законі про держбюджет на 2010 рік така стаття витрат була передбачена, але порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів, не було», – сказав юрист.

За його словами, статті витрат держбюджету на виплату знецінених вкладів у законі про держбюджет на 2011 рік немає, тому немає порядку їх відшкодування, який встановлює уряд.

А.КОНОПЛЯ зазначає, що в держбюджеті на 2011 рік передбачено, що за результатами виконання держбюджету в січні-червні 2011 року з урахуванням стану соціально-економічного розвитку на розгляд Верховної Ради може бути винесена пропозиція щодо збільшення витрат на поступові компенсації громадянам за знеціненими грошовими заощадженнями.

«Якщо говорити про судову практику, то є позиція Верховного Суду, яка була озвучена ще в 1999 році. Так, можна звертатися до суду, але тільки у розмірі, передбаченому Порядком, який затверджує на кожен рік Кабінет Міністрів, якого на 2011 рік немає», – зазначив юрист. При цьому, підкреслив він, необхідно враховувати, що «Сбербанк» проводить виплату проіндексованих заощаджень у рамках, передбачених для цього державним бюджетом, і за умови фактичного перерахування грошових сум.

«Фактично, крім того, що це повинно бути передбачено держбюджетом, ці кошти мають бути перераховані з держбюджету на рахунки «Ощадбанку», – сказав А.КОНОПЛЯ.