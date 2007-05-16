До Криму приїде дочка Уїнстона Черчилля

21 травня одна з дочок прем`єр-міністра Великої Британії в 1940-1945 і 1951-1955 роках Уїнстона Черчилля (Winston Churchill) відвідає Лівадійський палац-музей в Ялті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Лівадійському палаці-музеї.

За інформацією співробітників, 21 травня там відбудеться прийом дочки У.Черчилля по лінії Посольства Великобританії в Україні.

Як стало відомо УНІАН, до Криму приїде молодша дочка У.Черчилля - леді Мері СОАМС.

*** 4-11 лютого 1945 року в Лівадійському палаці проходила Ялтинська (Кримська) конференція глав союзних держав антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні: прем`єр-міністра Великобританії У.Черчилля, президента США Франкліна Рузвельта і радянського лідера Йосипа Сталіна. Під час конференції були узгоджені плани розгрому гітлерівської Німеччини, обговорений післявоєнний світовий порядок, ухвалено рішення про створення ООН тощо.