8 дітей та один дорослий госпіталізовані з гепатитом А на Волині

З 20 січня по 3 лютого до інфекційного відділення Турійської районної лікарні (Волинська область) з діагнозом «вірусний гепатит А» госпіталізовано 9 осіб (з них 8 дітей), які проживають у двоквартирному приватному житловому будинку на дві сім’ї у с. Туропин Турійського району.

Як повідомляє прес-служба МНС, працівниками СЕС проводиться комплекс протиепідемічних заходів. Причини захворювання – незадовільний санітарно-побутовий стан.

На місці події працює оперативна група Головного управління МНС у Волинській області.