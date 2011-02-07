МВФ і ЄС погодилися виділити Румунії 5 мільярдів євро

Євросоюз і Міжнародний валютний фонд (МВФ) пообіцяли відкрити Румунії нову кредитну лінію у розмірі п`яти мільярдів євро, повідомляє Франс Прес.

Як розповів президент країни Траян Басеску, стабілізаційний кредит буде наданий протягом двох років на випадок непередбачуваних обставин. Якщо у уряду Румунії виникне необхідність, 3,6 мільярда надасть МВФ, а 1,4 мільярда виділить ЄС, пояснює агентство Reuters.

За словами Басеску, економіка Румунії вже стабілізувалася, а для виходу з кризи були вжиті всі необхідні заходи. "Умови для повернення до економічного зростання створені", - наголосив румунський президент.

У березні 2009 року, нагадує Лента.ру, Румунія домовилася з МВФ, ЄС і Світовим банком про кредит на суму 20 мільярдів євро. Ця угода закінчується в квітні 2011 року. Як повідомлялося, в листопаді 2010 року виділення коштів Румунії було припинене у зв`язку з політичною кризою в країні, але в січні 2011 року допомогу розморозили. У лютому МВФ направить Румунію 2,3 мільярда євро, а ЄС - 1 мільярд євро.