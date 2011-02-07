У місті Шостка Сумській області з метою економії бюджетних коштів на опалення весняні шкільні канікули планується перенести на один тиждень.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на начальника міськуправління освіти Антоніну НАЙМИТЕНКО.

За її словами, якщо дозволять погодні умови, то перенесення канікул на один тиждень дозволить заощадити на опаленні близько 100 тис. гривень.

Також витрати будуть зменшено за рахунок курсів перепідготовки для вчителів: замість Сум навчання відбудеться в Шостці й у скорочені терміни.