У Європі проведено операцію з ліквідації кримінальної мережі

Поліцейські п`яти країн - членів ЄС провели сьогодні операцію щодо запобігання діяльності кримінальної мережі, яка незаконно ввозила мігрантів із В`єтнаму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Євроюсту.

Згідно з повідомленням, операції пройшли у Франції, де було заарештовано 19 підозрюваних, Німеччині (заарештовано 8 осіб), Чехії (заарештовано 2), Великій Британії (1) та Угорщині (5).

Прес-служба повідомляє, що операції були проведені у Ліллі, Парижі, Лондоні, Празі, Берліні, Мюнхені та Будапешті.

Крім того, французька поліція звернула табір транзитних мігрантів неподалік від Дюнкерка, де в обмежених умовах проживали 38 мігрантів, із них 14 - в`єтнамського походження.

Прес-служба Євроюсту відзначає, що злочинці надавали бажаючим переселитися до Європи підроблені документи, переправляли їх літаками до Москви, після чого поїздами, автомобілями або вантажівками перевозили до Європи.

У Бельгії та Франції працювала група іракських курдів, яка пропонувала послуги з транспортування до Великої Британії за 2-3 тис. євро. Транспортування здійснювалося міні-венамі з прихованими купе або вантажівками - серед різних товарів.

Використовувався також і дорожчий спосіб (вартістю від 10 до 15 тис. євро). За цю суму для мігрантів шляхом обману отримували угорську або чеську шенгенську візу, видану в Ханої для подорожі з бізнес-метою, після чого мігранти могли прямо летіти до Парижу. Мігрантів розміщували в безпечних будинках у Парижі до остаточного переїзду до Великої Британії.

За даними Євроюсту, мережа мала свої «відділення» у Польщі, Чехії, Німеччині, Франції, Великій Британії та В`єтнамі.