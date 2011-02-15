Заходи до Дня вшанування учасників бойових дій

15 лютого в Києві з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 22-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан відбудеться низка пам’ятних заходів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міністерства оборони, зокрема, о 09.00-09.15 відбудеться церемонія покладання квітів керівництвом держави до Всеукраїнського меморіального комплексу – Пам’ятника полеглим в Афганістані (вул. Лаврська, 27).

Там же пройде громадська панахида у Храмі-пам’ятнику “Церква Воскресіння Христова”.

Крім того, у Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років відбудеться зустріч бойових друзів біля реліквійної експозиції “Трагедія і доблесть Афгану” (11.00 - 14.00.

В “Українському домі” до Дня вшанування учасників бойових дій буде відкрито фото-художню виставку “Афганський спомин” та пройде урочистий концерт за участю Заслуженого академічного Ансамблю пісні і танцю Збройних сил України.

Також о 18.00 відбудеться всеукраїнська громадська акція “Запали свічку пам’яті” біля Всеукраїнського меморіального комплексу – Пам’ятника полеглим в Афганістані (вул. Лаврська, 27).

За даними Міноборони, сьогодні у Збройних силах України проходять службу близько 5 тис. офіцерів та військовослужбовців-контрактників, які брали участь у бойових діях на території інших держав.

“Їх бойовий досвід є цінним надбанням вітчизняної армії, який застосовується при підготовці особового складу”, - наголосили у військовому відомстві.