ЄС знайшов механізм для підтримки євро

Міністри фінансів країн-членів зони євро підтримали подвоєння кредитної спроможності майбутнього Європейського фонду фінансової допомоги.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив журналістам увечері 14 лютого голова Єврогрупи (до якої входять країни-члени зони євро – УНІАН), прем`єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР.

Він, зокрема, повідомив, що починаючи з 2013 року, Європейський механізм стабільності – постійний механізм фінансової допомоги, матиме ефективну кредитоспроможність у 500 млрд. євро.

При цьому, за словами люксембурзького прем`єра, цієї суми має бути достатньо, щоб заспокоїти ринки.

Деталі збільшення ефективної кредитоспроможності фонду допомоги обговорюватимуться додатково найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, діюча зараз у ЄС тимчасова угода про фінансову допомогу країнам-членам зони євро передбачає максимальну суму допомоги в 440 млрд. євро, проте, в реальності, ефективна кредитна спроможність становить близько 250 млрд. євро, оскільки решта грошей повинна знаходитися в забезпеченні кредитів.