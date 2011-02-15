Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо доньки Онопенка

Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України виніс постанову про закриття кримінальної справи, порушеної стосовно Ірини ОНОПЕНКО.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, потерпіла сторона звернулася до Головного управління з розслідування особливо важливих справ ГПУ з проханням не притягувати І.ОНОПЕНКО до кримінальної відповідальності, оскільки вона повністю погасила перед ним кредитну заборгованість. У зв’язку з цим кримінальну справу було закрито.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно молодшої доньки голови Верховного Суду Василя ОНОПЕНКА – Ірини, підозрюваної у неповерненні позичених 300 тисяч доларів.

Раніше, наприкінці грудня 2010 року, було затримано колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена КОРНІЙЧУКА, чоловіка другої доньки голови ВСУ - Лади.

Лідери опозиції, зокрема, Юлія ТІМОШЕНКО, заявляли, що пов`язують тиск на сім`ю ОНОПЕНКА зі спробою «приватизувати» Верховний Суд України.