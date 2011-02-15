Україна екстрадирувала в РФ підозрюваного у вбивстві 12 людей

Україна екстрадирувала в Росію підозрюваного в убивстві 12 чоловік в станиці Кущевська Краснодарського краю РФ.

Про це УНІАН повідомили в Слідчому комітеті Росії.

Наголошується, що головним слідчим управлінням Слідчого комітету Російської Федерації по Північно-Кавказському федеральному округу продовжується розслідування кримінальної справи, порушеної за фактом убивства 12 людей у станиці Кущевській Краснодарського краю.

«В рамках кримінальної справи 9 лютого 2011 року з України на територію Російської Федерації екстрадируваний В’ячеслав РЯБЦЕВ, який знаходився в міжнародному розшуку. Йому пред`явлено звинувачення в скоєнні вбивства в співучасті з іншими особами. Обвинувачуваний допитаний, він дав свідчення, в яких підтвердив причетність до споєння злочину», - йдеться в повідомленні.

Розслідування кримінальної справи триває.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада 2010 року в станиці Кущевській загинуло 12 чоловік: у будинку фермера Аметова були жорстоко вбиті члени трьох сімей, зокрема 4 неповнолітніх: троє дівчаток (дев`яти місяців, півтора року і п`яти років) і хлопчик 14 років.

У грудні 2010 року в Бердянську за підозрою в скоєнні цього злочину були затримані В.АЛЕКСЄЄВ 1980 р.н. і В’ячеслав РЯБЦЕВ 1979 р.н.

У січні 2011 року стало відомо, що В.АЛЕКСЄЄВ зізнався в тому, що особисто вбивав фермера Аметова. Також стало відомо, що "Вова Бєспрєдел" подав позов до суду з вимогою опротестувати рішення про екстрадицію його з території України в Росію. Як підставу для скасування екстрадиції адвокатами затриманого було заявлено, що їх підзахисний нібито зазнає в Росії політичних репресій.

31 січня Вольнянський районний суд Запорізької області відмовив Володимиру АЛЕКСЄЄВУ в задоволенні вимоги опротестувати рішення про екстрадицію його з території України до Росії.