У Варшаві нагородили творців "Магічного дерева"

У посольстві України у Варшаві сьогодні нагороджено творців польського фільму «Магічне дерево», який визнано найкращою стрічкою ХVIII кінофестивалю "Артек", котрий щорічно проводиться в однойменному дитячому таборі в Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, нагороди режисеру та сценаристу фільму Анджею МАЛЕШКО та композитору Кшесіміру ДЕМБСЬКЕМУ вручив радник-посланник посольства України в Польщі Андрій СИБІГА.

Він відзначив, що „Магічне дерево” виграло в п’яти номінаціях конкурсу – за найкращий та за найбільш захоплюючий фільм, за найкращу музику, за найкращу гру хлопця-актора та дівчинку-акторку, а також спеціальну відзнаку за найбільш виразну гру молодих акторів.

А.СИБІГА зауважив, що минулого року фільм польського режисера Анджея ЯКИМОВСЬКОГО „Штучки” також здобув нагороду на фестивалі в Артеку, побажавши, аби в 2011 році ця добра традиція була продовжена.

А.МАЛЕШКО подякував за нагороду, відзначивши, що йому особливо приємно, що його фільм сподобався як дитячому так і дорослому журі.

„Це дуже рідко трапляється”, - відзначив він, зауваживши, що створений в 2009 році фільм отримав близько 30 відзнак по всьому світу.

Режисер також зауважив, що колекціонує моделі кораблів, які, крім спеціальних відзнак, були вручені переможцям кінофестивалю в Артеку.

„Це один із найкращих моїх подарунків”, - сказав він.

Режисер також сказав УНІАН, що фільм розповідає історію дітей, до котрих потрапило зроблене із магічного дерева червоне крісло, яке виконує бажання. Діти, які спочатку не знали про чудодійні властивості крісла, побажали, аби їхні батьки стали багатими. Після їхнього бажання батьки, які були музикантами, отримали контракт на роботу на корабель та поїхали на заробітки, залишивши їх під наглядом злої тітки. Після цього діти, яким за допомогою чарівного крісла вдалося перетворити тітку на маленьку дівчинку, вирушають у повну пригод подорож, аби відшукати своїх батьків.