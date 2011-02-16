На Київщині затримано голову сільради та його тещу

У Київській області за хабарництво та зловживання службовим становищем затримано голову Підгірцівської сільської ради Обухівського району та його тещу, яка стала посередником при отриманні 320 тис. грн. хабара.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Київській області.

За даними міліції, голова сільради вимагав у одного із чиновників хабар у розмірі 47 тис. дол. за право залишитися на займаній посаді та безперешкодно виконувати свої обов’язки, а також за припинення відносно нього цілеспрямованих дій з метою усунення його з посади голови земельної комісії.

До своєї протиправної діяльності, як посередника, сільський голова залучив власну тещу. Жінку затримали в момент одержання хабара в розмірі 320 тис. грн. Вказані кошти вона за попередньою домовленістю повинна була передати голові сільради, якого згодом також було затримано у службовому кабінеті.

Відносно голови Підгірцівської сільської ради прокуратурою Київської області порушено кримінальну справу.