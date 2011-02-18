ОПЗ навряд чи буде приватизований

Приватизація ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) цього року може не відбутися. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Олександр РЯБЧЕНКО.

За його словами, сьогодні може не виявитися достатнього рівня підтримки для ухвалення рішення про приватизацію ОПЗ.

Довідка УНІАН. 29 вересня 2009 року ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову ціну на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь три компанії: ТОВ «Азот-Сервіс (Росія) (подала заявку від імені ТОВ «СИБУР») , ТОВ «Фрунзе-Флора» (Україна) і ТОВ «Нортіма» (Україна).

Проте комісія Фонду держмайна України з приватизації Одеського припортового заводу ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем конкурсу з приватизації ОПЗ у зв`язку з тим, що завод було продано за заниженою ціною.

ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку й карбаміду та третій – за випуском азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження і перевантаження аміаку.