У Сумах заборонили жити в будинку, зруйнованому вибухом

У Сумах рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій заборонено проживання у 8-квартирному будинку, зруйнованому вчора увечері в результаті вибуху газового балона.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник управління Сумської міськради з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Олександр ДАНИЛЕНКО.

За його словами, система опалення в будинку не централізована, на відміну від систем подачі газу, електроенергії та води. Обігрів квартир здійснюється автономно. У квартирі, де стався вибух, газові крани було перекрито, очевидно, через заборгованість за газ.

«Напевно, намагаючись зігрітися, чоловік, який мешкав тут, приніс до будинку газовий балон, через нагрів якого і сталося нещастя», - сказав чиновник.

За його словами, в даний час будівля оточена нарядом міліції. У будинку працює спеціальна комісія, яка визначить причини вибуху, ступінь завданих пошкоджень і обсяг робіт, необхідних для відновлення будівлі.

Як відзначив О.ДАНИЛЕНКО, поки важко говорити про те, скільки часу буде потрібно для реконструкції будинку, скільки потрібно для цього коштів і коли буде виділено гроші. Ситуація ускладнюється тим, що сам будинок перебуває в комунальній власності, але частина квартир приватизована.

Він також не зміг відповісти на питання про те, чи буде надано хоча б тимчасове житло тим, хто постраждав у результаті вибуху, нагадавши, що квартирного «резерву» для таких випадків у Сумах немає.

«Вночі всі без винятку мешканці будинку роз`їхалися на таксі до своїх родичів. Зараз вони евакуювали зі своїх квартир особисте майно. На даний момент зрозуміло лише одне: повернутися постраждалі до відремонтованих квартир зможуть не скоро. Будинок перебуватиме під цілодобовою охороною міліції», - сказав О.ДАНИЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора ввечері в Сумах у двоповерховому житловому будинку стався вибух газового балона, в результаті якого повністю зруйнована квартира на другому поверсі, її власник госпіталізований. Вибухом частково пошкоджено дерев`яне перекриття і крівлю будинку, міжквартирні перегородки в трьох квартирах і торцеву стіну будівлі.

Мешканці восьми квартир (13 чоловік) тимчасово відселені до родичів.