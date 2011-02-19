Україна та Куба найближчим часом можуть обмінятися візитами

Україна та Куба найближчим часом можуть обмінятися офіційними візитами на рівні керівництва національних парламентів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН під час зустрічі з міністром закордонних справ Куби Бруно Едуардо Родрігесом ПАРРІЛЬЯ передав запрошення голові Національної Асамблеї Республіки Куба відвідати Україну з офіційним візитом у зручний для нього час.

Глава зовнішньополітичного відомства Куби також передав В.ЛИТВИНУ аналогічне запрошення.

Голова Верховної Ради наголосив, що Україна "зацікавлена у поглибленні контактів між двома країнами на рівні парламентів".

В.ЛИТВИН також висловив вдячність кубинській стороні за надану можливість оздоровлювати українських дітей, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи.

У свою чергу, Б.ПАРРІЛЬЯ зазначив, що відносини з Україною є пріоритетними для Куби. "Ми зможемо нарощувати наші економічні відносини, які на сьогодні, на жаль, перебувають ще на досить низькому рівні", - зазначив міністр.

Сторони висловилися за необхідність розвитку інвестиційної та гуманітарної складової двосторонніх відносин, співпраці у туристичній сфері.