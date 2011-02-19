Трьох посадовців рибінспекції впіймали на хабарництві

Троє посадовців рибінспекції Вінницької області викриті у вимаганні та отримувані незаконної винагороди за не притягнення до адміністративної відповідальності за дрібні правопорушення, пов’язані з підприємницькою діяльністю в сфері рибного господарства.

Про це повідомив УНІАН перший заступник начальника УМВС, керівник вінницького УБОЗу Валерій ПАСТУХ.

Він зазначив, що один з керівників цієї служби за допомогою своїх інспекторів за не притягнення до відповідальності, призначали та збирали кошти з браконьєрів. «Таким чином, люди займались браконьєрством, виловлювали рибу та сплачували щомісяця «мзду», - розповів В.ПАСТУХ.

За його словами, сума хабара тільки по одному з шести злочинних епізодів становила 10 тис. гривень. В.ПАСТУХ додав, що головний учасник кримінальних оборудок до суду перебуватиме під арештом у слідчому ізоляторі, а два його колеги – на підписці про невиїзд.