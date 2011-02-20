Мешканець Донеччини за тиждень ошукав у Вінниці 8 осіб

Вінницькі правоохоронці затримали в Донецькій області підозрюваного у низці шахрайств на території Вінниці.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

38-річний чоловік, раніше судимий, за сім днів перебування у Вінниці встиг надурити 8 людей. В перший же день свого прибуття він винайняв квартиру і здав у найм на три місяці, взявши наперед 3 тисячі гривень.

Чоловік також за цей час влаштувався на роботу, продемонструвавши директору фірми, яка виготовляє меблі, своє вміння робити креслення. Шестеро людей наперед заплатили йому від 3 до 4,5 тисяч гривень за виготовлення меблів. Позичивши ще й у директора фірми 3 тисячі гривень, шахрай втік.

Міліція затримала його в Донецькій області, де він мешкав у селі.

За фактом шахрайства, скоєного у великих розмірах, порушено кримінальну справу відповідно до ст. 190 КК України. Триває розслідування.