Знайшли тіло 8-річного хлопчика, який зник 18 лютого в Києві
11:56, 20 лютого 2011Суспільство
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Водолази спустилися в Сирецьке озеро
Тіло 8-річного хлопчика, який зник 18 лютого у Києві, знайдено в одному з озер на Сирці.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, тіло хлопчика, який провалився під кригу, знайшли водолази. "Це озеро дуже глибоке, забруднене - місцями глибина сягає 40 метрів", - зазначили у ЦГЗ.
Обставини трагедії з’ясовуються.
Як повідомляв УНІАН, хлопчик зник 18 лютого близько 9.30 у районі вулиці Сирецької, пішовши з дому на прогулянку. На пошуки хлопчика було задіяно понад 500 працівників міліції Києва та Київської області.
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