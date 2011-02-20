Знайшли тіло 8-річного хлопчика, який зник 18 лютого в Києві

Тіло 8-річного хлопчика, який зник 18 лютого у Києві, знайдено в одному з озер на Сирці.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у м. Києві, тіло хлопчика, який провалився під кригу, знайшли водолази. "Це озеро дуже глибоке, забруднене - місцями глибина сягає 40 метрів", - зазначили у ЦГЗ.

Обставини трагедії з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, хлопчик зник 18 лютого близько 9.30 у районі вулиці Сирецької, пішовши з дому на прогулянку. На пошуки хлопчика було задіяно понад 500 працівників міліції Києва та Київської області.