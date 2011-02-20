Проти начальника управління Запорізької ОДА порушили справу

Прокуратура Запорізької області порушила кримінальну справу проти начальника управління Запорізької облдержадміністрації і директора місцевої будівельної фірми за розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, правоохоронні органи виявили факт закупівлі устаткування, необхідного для проведення ремонтних робіт у школі-інтернаті, за цінами вдвічі вищими від реальних.

"Встановлено, що при проведенні будівельних робіт у школі-інтернаті для дітей з вадами розумового розвитку начальник управління перерахував бюджетні кошти у розмірі 600 тис. грн. для закупівлі устаткування. При цьому вартість даного устаткування була вдвічі завищеною", - йдеться в повідомленні.

Дії начальника управління ОДА й директора будфірми кваліфіковані за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем).