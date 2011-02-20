Водій "Мерседеса" стріляв у міліціонерів

Вчора ввечері у Донецьку водій "Мерседеса" вчинив стрілянину по міліціонерах.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 19 лютого близько 23.00 до патрульного наряду полку патрульної служби Донецького міського управління внутрішніх справ, який ніс службу на службовому автомобілі у центрі міста, звернулися зі скаргою водії таксі. Вони повідомили про протиправні дії водія автомобіля "Мерседес", що, зупинившись перед входом в один із нічних клубів, створив затор на проїжджій частині, а на зауваження не реагує.

"Коли патрульний автомобіль під`їхав до "Мерседеса", із салона іномарки в його бік пролунав постріл. На щастя, ніхто не постраждав. Співробітники міліції затримали зловмисника, який при цьому чинив їм непокору, і доставили його до Ворошилівського райвідділу міліції. У затриманого був вилучений пістолет травматичної дії", - зазначили у ДЗГ. Стосовно затриманого проводяться слідчі дії.