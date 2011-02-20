Україна представила на виставці озброєнь новітній танк

Україна представила на міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 новітній танк «Оплот».

Як передає кореспондент УНІАН, офіційне відкриття 10-ї ювілейної виставки IDEX-2011 відбулося сьогодні в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

Перший зразок танка «Оплот», розробленого Харківським конструкторським бюро з машинобудування імені Морозова (ХКБМ), демонструється у рамках експозиції України, організованої державною компанією «Укрспецекспорт».

Українські військові конструктори називають танк «Оплот» однією з найсучасніших машин у своєму класі. Перед його відправкою на виставку генеральний конструктор зі створення бронетехніки та артилерійських систем України Михайло БОРИСЮК заявив в інтерв’ю УНІАН, що «Оплот» є принципово новою машиною, яка створена на рівні сучасних світових аналогів. «За основними характеристиками – бойовою міццю, мобільністю та захистом – танк «Оплот» перебуває на рівні кращих світових зразків», - сказав М.БОРИСЮК.

За даними конструкторів, в «Оплот» внесено низку удосконалень. Зокрема, він має нову зварно-катану башту, вмонтовану динамічну броню нового покоління, двигун потужністю 1200 к.с., тепловізійні приціли, а також інші системи, які якісно поліпшили вогняні, ходові та захисні властивості машини. Ключовою особливістю танка є наявність високоточного керованого озброєння, яке дозволяє вести вогонь з гармати керованою ракетою «Комбат» з лазерним наведенням й уражати цілі на відстанях до 6000 м. «Оплот» оснащений 125-міліметровою гарматою (боєкомплект із 40 пострілів: бронебійно-підкаліберні, уламково-фугасні, кумулятивні боєприпаси та керовані ракети), має 12,7- і 7,62-міліметрові кулемети, вмонтований динамічний захист новітнього покоління типу «Ніж-2», комплекс оптико-електронної протидії «Варта».

Танк призначений для ураження вогнем усіх видів наземних (надводних) повітряних цілей, що летять низько на малих швидкостях, в умовах вогняної протидії супротивника.

Вирішення широкого кола бойових завдань можливе у різних кліматичних, метеорологічних і дорожніх умовах в діапазоні температури повітря від мінус 40° до плюс 55°, відносній вологості повітря до 98% при температурі плюс 25°, висоті до 3000 м над рівнем моря і високій запиленості повітря.

«Оплот» має сьогодні найвищий у світі рівень захисту серед своїх аналогів, зокрема, від боєприпасів тандемного типу», - наголосив під час демонстрації машини представник ХКБМ.

Крім танка «Оплот» ХКБМ демонструє в Абу-Дабі новий колісний бронетранспортер БТР-4 з двигуном 3-ТД і бойовим модулем «Парус», створений харківським військовими конструкторами.

У загальній експозиції України на виставці IDEX-2011 представлені також модернізований танк Т-72Б з двигуном 5-ТДФМ (1050 к.с.), бойова машина піхоти БМП-1М з бойовим модулем «Шквал», вантажний автомобіль «КрАЗ» 5233ВЕ.

Виставка в Абу-Дабі триватиме до 24 лютого включно.