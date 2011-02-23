100 га у захисній смузі Десенки мало не пішли під забудову

02:49, 23 лютого 2011
Суспільство
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Прокуратура опротестувала рішення Київради

Прокуратура столиці опротестувала рішення Київради про відведення фірмі понад 100 гектарів землі у захисній смузі річки Десенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, перевіркою встановлено, що рішенням Київради від 8 жовтня 2009 р. ТОВ «Росичі-Сервіс» передано земельні ділянки загальною площею понад 100 га під виглядом будівництва об’єктів соціальної інфраструктури, але з фактичним переведенням ділянки до земель житлової забудови.

Відведення ділянки здійснено з порушенням земельного законодавства, за рахунок цінних природних об’єктів: озеленених території загального користування та прибережних захисних смуг річки Десенка.

За результатами перевірки прокуратурою міста принесено протест на незаконне рішення Київської міської ради.

 

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