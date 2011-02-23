Мінфін передбачає ризикоорієнтовану методику перевірок малого бізнесу
03:40, 23 лютого 2011Суспільство
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Невідшкодований ПДВ становив 0,9 млрд.
На кінець 2010 року сума невідшкодованого податку на додану вартість (ПДВ) становила 0,9 млрд. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час засідання Комітету з економічних реформ повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій М’ЯРКОВСЬКИЙ.
«На кінець року простроченого невідшкодованого ПДВ було 0,9 млрд. грн.», - відзначив він.
За його словами, в першому кварталі 2011 року буде завершено процес з відшкодування простроченої заборгованості з ПДВ, а також впроваджено нормативну базу з автоматичного відшкодування податку.
Також міністерство передбачає можливість ввести ризикоорієнтовану методику перевірок малого бізнесу, повідомив А.М’ЯРКОВСЬКИЙ.
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