На курорті «Буковель» затримали чоловіка, який крав лижі

На гірськолижному курорті «Буковель» (Івано-Франківська область) затримано зловмисника, який викрадав лижі і продавав їх через Інтернет.

Про це УНІАН повідомив керівник Сектора зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

Співробітники карного розшуку Яремчанського міського відділу міліції затримали 21-річного жителя Львівської області.

Як зауважив начальник Яремчанського міськвідділу УМВС України в Івано-Франківській області Михайло ПАЛІЙЧУК, з початку лютого в міліцію надійшли декілька заяв від туристів про крадіжки гірськолижного спорядження. Зазвичай лижі зникали з-під приміщень барів і ресторанів на території курортного комплексу «Буковель».

З’ясувалось, що злодій приїжджав на курорт у вихідні дні власним автомобілем, вчиняв крадіжки лиж, вдома фотографував їх і виставляв на продаж в Інтернеті.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України.