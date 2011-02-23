Чижмаря «замовив» міліціонер
10:49, 23 лютого 2011Суспільство
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Мотив - неприязні особисті стосунки
|Юрій Чижмарь
Про це повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.
“Ніякого політичного та професійного підґрунтя цей злочин не має. Мотив - неприязні особисті стосунки. Виконавця злочинного діяння, який виплеснув кислоту в обличчя чиновникові, правоохоронці затримали ще кілька днів тому. Чоловік в усьому зізнався. Наразі триває слідство”, - заявив міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ.
Також він зазначив, що, незважаючи на те, що замовником виявився працівник міліції, відповідальності йому не уникнути, адже закон один для всіх.
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