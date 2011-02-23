На хліб пустять зерно з Держрезерву

Кабінет міністрів має намір виділити частину зерна з Держрезерву на виробництво масових сортів хліба.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Для насичення внутрішнього ринку борошном та хлібом масових сортів, сьогодні на засіданні ми приймемо рішення про переробку частини зерна державного резерву в борошно з подальшою реалізацією його на хлібопекарські підприємства», - сказав М.АЗАРОВ.

“Він зазначив, що такий механізм реалізації зерна унеможливить його перепродаж і забезпечить потреби хлібопекарських підприємств усіх регіонів України борошном за оптимальними цінами. «І стабілізує ситуацію на споживчому ринку», - наголосив М.АЗАРОВ.