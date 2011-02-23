Україна пропонує Азербайджану брати участь у проекте "Вікінг"

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ пропонує Азербайджану взяти участь у проекті з організації транспортного сполучення «Вікінг».

Як передає кореспондент УНІАН, таку пропозицію М.АЗАРОВ зробив сьогодні на зустрічі з міністром закордонних справ Азербайджану Ельмаром МАМЕДЬЯРОВИМ.

«Угода відкрита, в тому числі і для Азербайджану», - сказав М.АЗАРОВ. Він наголосив, що в разі участі Азербайджану в проекті можна буде налагодити транспортно-вантажне сполучення від Прибалтики через Білорусь і Україну з країнами Центральної Азії.

«У разі приєднання до угоди Азербайджан міг би взяти участь в цьому проекті з метою подальшого можливого продовження маршруту на Казахстан, Туркменістан та інші країни Центральної Азії», - сказав прем`єр.

При цьому він наголосив, що протокол про можливість приєднання Азербайджану до цього проекту вже переданий на розгляд до Міністерства транспорту Азербайджану, і Україна найближчим часом готова провести консультації з цього питання з представниками відомств Азербайджану.

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту «Вікінг» почав діяти 2003 року. Загальна довжина його маршруту - 1733 км. Потяг проходить через Україну, Білорусь, Литву і сполучає морські контейнерні і контрейлерні лінії Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів.

Потяг "Вікінг" курсує за маршрутом Іллічівськ (Україна) - Мінськ (Білорусь) - Клайпеда (Литва).