В Одесі заборонили масові заходи

З урахуванням збільшення за останній тиждень на 6,4 відсотка рівня захворюваності на грип сьогодні Одеська міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила ввести карантин в медичних установах і заборонити культурно-масові заходи в школах та інших навчально-виховних закладах.

Як повідомили УНІАН у міськсанепідемслужбі, «рівень захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції наблизився до епідеміологічного порогу».

Введеними обмежувальними заходами, які діятимуть до особливого розпорядження, передбачається посилення протиепідемічного режиму: в медичних і лікувально-профілактичних установах обов`язкове вологе прибирання з дезинфікуючими засобами приміщень, а також ультрафіолетове опромінювання.

Нагадаємо, восени Одеська облСЕС оприлюднила прогноз, згідно з яким зимовий сезон 2010/2011 рік на грип можуть перехворіти до півмільйона жителів регіону. Причому основним вірусом буде один зі штамів «свинячого» грипу - А/H1N1 («Каліфорнія»).