У Криму затримали росіян, підозрюваних у замовному вбивстві (оновлено)

Співробітники карного розшуку Росії і України затримали в Криму двох лідерів транснаціонального організованого злочинного співтовариства «Тамбовські», які перебували в міждержавному і міжнародному розшуку за підозрою в організації вбивства по найму одного з власників компанії «Петербурзький нафтовий термінал» у травні 2006 року.

Як передає кореспондент УНІАН, прес-служба кримського управління МВС лише зараз повідомила про затримання росіян 37-ми і 44-х років, хоча вони були зроблені ще 21 лютого в Сімферополі та Ялті.

«У Санкт-Петербурзі в 2006 році в результаті замаху на вбивство один із охоронців отримав вогнепальне поранення в голову і помер на місці, а бізнесменові і ще трьом охоронцям з автоматичної зброї були заподіяні вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться у прес-релізі.

Підозрювані в організації замовного вбивства використовували на українській території паспорти громадян України, які вилучені при затриманні.

За даними МВС, один із затриманих «є близькою людиною популярної естрадної співачки Тетяни ОВСІЄНКО».

Генпрокуратура РФ відповідно до вимог міжнародно-правових актів готується направити вимогу до Генпрокуратури України про видачу затриманих російським правоохоронним органам для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Суди Сімферополя і Ялти найближчим часом розглянуть питання про обрання росіянам запобіжного заходу у вигляді тимчасового арешту, пов`язаного з екстрадицією.