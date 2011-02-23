Тігіпко пояснив, чим невдоволений Євросоюз

В Європі викликає стурбованість той факт, що в Україні досі не прийнято 12 законопроектів і доповнень до законів, регулюючих державні закупівлі в окремих сферах діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні віце-прем`єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, коментуючи інформацію про те, що Євросоюз припинив виділення фінансування Україні внаслідок претензій до закону про держзакупівлі.

«Ось ці 12 змін ми поки не прийняли, і це викликає певну стурбованість європейців», – сказав С.ТІГІПКО.

При цьому він висловив надію, що ці документи будуть прийняті найближчим часом. «Після цього зніметься та стурбованість, яка на сьогодні є», – сказав він.

Також віце-прем`єр підкреслив, що діючий сьогодні закон про держзакупівлі відпрацьовувався з експертами Європейського Союзу і відповідає нормам ЄС.

«Наш закон сьогодні абсолютно відповідає нормам Європейського Союзу», – сказав С.ТІГІПКО, зазначивши при цьому, що він особисто керував групою з підготовки цього документа.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «КоммерсантЪ-Украина», Європейський Союз припинив фінансову допомогу Україні у зв`язку з внесенням Верховною Радою змін до процедури державних закупівель. Про проблеми, пов`язані зі зміною закону про держзакупівлі, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив 22 лютого на засіданні Комітету з економічних реформ.

Поправки були прийняті 11 січня. Верховна Рада включила енергетичні товари, а також послуги водопостачання і водовідведення в число тих, які можна купувати, оминувши тендерні процедури. Закон про внесення змін уже підписаний Президентом.

Санкції ЄС уже призвели до того, що Україна не одержала запланований транш у 31 млн. євро на програми підвищення енергоефективності.

Прес-секретар Нацагентства з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів Тетяна КОВРИГА зазначила, що в листі ЄС йдеться про припинення бюджетної підтримки в цілому, а не лише цього траншу.

Документи, що опинилися у розпорядженні «Коммерсанта», свідчать про те, що припинені як нові програми (наприклад, реалізація транспортної стратегії, 65 млн. євро), так і ті, що раніше фінансувалися (допомога у сфері енергетики, 42 млн. євро). У разі продовження конфлікту втрати України лише в 2011 році перевищать 100 млн. євро і надалі будуть зростати. Частина цих програм розпланована до кінця 2013 року.

За інформацією видання, Брюссель вимагає не лише відмінити зміни в закон про держзакупівлі, а й внести до нього додаткові поправки, що гармонізують його з європейськими нормами. У випадку, якщо Київ і Брюссель не досягнуть компромісу, кількість санкцій може збільшитися.