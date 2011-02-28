Над Десятинною церквою таки будуть будувати, але ще не знають що

Голова Київської міської держаної адміністрації Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про оголошення бліц-конкурсу з визначення кращої містобудівної концепції культурного, архітектурного та мистецького відновлення пам’ятки археології національного значення «Дитинець стародавнього Києва VIII-X ст. з фундаментом Десятинної церкви X ст.».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Конкурс проводиться з 25 лютого до 25 квітня 2011 року, підбиття підсумків конкурсу відбудеться до 29 квітня поточного року.

Виставка конкурсних робіт експонуватиметься у приміщенні Будинку архітектора по вул. Б.Грінченка, 7 протягом двох тижнів після завершення терміну подання робіт.

Умови конкурсу передбачають консервацію та сучасну музеєфікацію автентичних залишків та слідів церкви Богородиці (Десятинної), створення архітектурного ансамблю з інфраструктурою музейного комплексу. Важливо передбачити можливість проведення подальших науково-археологічних та історико-культурних досліджень давніх поселень епохи неоліту та залізного віку, цитаделі давнього Києва Х ст., некрополю X та XI століть, залишків княжих палаців, слідів перших етапів формування державності на Київській Русі із єдиної для всіх слов’янських народів Східної Європи духовної та символічної цінності – церкви Богородиці (Десятинної) X – XIII ст.

Також стоїть завдання створити належні умови для відкритого екскурсійного відвідування усього комплексу пам’яток історико-культурної спадщини всесвітнього значення, відправлення релігійних потреб громадян та проведення інших заходів. Крім того, необхідно визначити доцільну пішохідно-транспортну схему навколо пам’ятки, віднайти краще рішення щодо комплексного благоустрою, озеленення, екологічного оздоровлення і нічного освітлення території.

Участь у конкурсі можуть взяти фахівці, авторські колективи та юридичні особи, що мають відповідний професійний рівень. Реєстрація учасників та видача конкурсної документації проводиться в тижневий термін з дня оголошення конкурсу, а саме: з 25 лютого до 1 березня 2011 року за адресою: вул. Хрещатик, 32, 2-й поверх, кімната 26 (тел. 278-80-65).

Автору чи авторському колективу, що одержав перше місце, надається перевага для подальшої розробки та реалізації ідеї за домовленістю із замовником конкурсу, яким визначено Головне управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища спільно з Державною службою з питань національної культурної спадщини.

Як повідомляв УНІАН, ї25 лютого ц.р. міністр культури і туризму Михайло КУЛИНЯК запевнив, що на території залишків Десятинної церкви не планується будівництво нових церков.

“Максимально, що там буде відбуватись на сьогоднішній день, це музеєфікація залишків”, - сказав М.КУЛИНЯК.

При цьому він зауважив, що ніхто не знає, як виглядала Десятинна церква, і це є темою для наукових досліджень. За словами М.КУЛИНЯКА, місце, на якому стояла церква, є національною пам’яткою і за законом не може передаватись у власність.

Як відомо, раніше ряд ЗМІ цитували представника УПЦ Московського патріархату, який заявив, що вже готовий проект будівництва нової культової споруди на фундаменті Десятинної церкви.