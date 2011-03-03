У піратському полоні досі перебувають 11 українських моряків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Андрій ОЛЕФІРОВ сьогодні журналістам.

"На даний час в цьому полоні залишаються одинадцять громадян України", - сказав А.ОЛЕФІРОВ.

За словами представника МЗС, ці моряки перебувають на чотирьох суднах, які в різний час були захоплені піратами. "На цьому або на початку наступного тижня буде звільнено одне судно, на якому перебувають наші громадяни. З питань безпеки, перш за все, цих громадян, я не можу сказати назви судна", - зазначив він.

А.ОЛЕФІРОВ також повідомив, що переговори з їх звільнення поводять фахівці, яких наймають судновласники. Водночас переговори щодо звільнення моряків, які перебувають на захопленому 28 лютого в Аравійському морі судні Dover, ще не розпочалися. "Вимоги ще не висунуті. Переговори ще не ведуться. Оскільки судновласник або компанія-оператор винаймає професійних переговірників з піратами", - додав представник МЗС.