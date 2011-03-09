Азаров пояснив, що підвищення комунальних тарифів врятує Україну

Підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Україні є неминучим кроком для того, щоб не збільшувати боргові зобов`язання країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми всі одержимо нові платіжки за житлово-комунальні послуги, суми в них, як правило, більше, ніж місяць тому, тому що подорожчали послуги за теплопостачання, енергоносії. Це не може нікого порадувати. Разом із тим, чи є альтернатива такому розвитку подій, є – і далі заганяти країну в борги, поки вона не стане неплатоспроможним боржником. Такий розвиток подій ми переживали у 2008 і 2009 роках, коли держборг зріс утричі, і Україна досягла межі банкрутства», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги є болючим випробуванням для більшості українців, проте уряд вживає всіх можливих заходів із захисту малозабезпечених сімей шляхом надання субсидій.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України на 31 січня 2011 р. становив 433 млрд. 801 млн. 590,51 тис. грн., або 54 млрд. 634 млн. 961,01 тис. дол., що на 0,6% більше від показника на кінець 2010 року.

За даними Мінфіну, державний і гарантований державою зовнішній борг на 31 січня 2011 р. становив 278 млрд. 954 млн. 330,05 тис. грн. (64,3% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 35 млрд. 132 млн. 787,15 тис. дол., державний і гарантований державою внутрішній борг – 154 млрд. 847 млн. 260,46 тис. грн. (35,7%), або 19 млрд. 502 млн. 173,86 тис. дол.

Державний борг України на кінець січня 2011 р. становив 324 млрд. 552 млн. 277,94 тис. грн. (74,82%), або 40 млрд. 875 млн. 601,76 тис. дол. Державний зовнішній борг становив 183 млрд. 522 млн. 768,88 тис. грн. (42,31%), або 23 млрд. 113 млн. 698,84 тис. дол. Державний внутрішній борг становив 141 млрд. 029 млн. 509,06 тис. грн. (32,51%), або 17 млрд. 761 млн. 902,92 тис. дол.

Гарантований державою борг України становив 109 млрд. 249 млн. 312,57 тис. грн. (25,18%), або 13 млрд. 759 млн. 359,25 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 95 млрд. 431 млн. 561,17 тис. грн. (22%), або 12 млрд. 019 млн. 088,31 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 13 млрд. 817 млн. 751,40 тис. грн. (3,19%), або 1 млрд. 740 млн. 270,94 тис. дол.