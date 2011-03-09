Дворічний хлопчик напився солярки

У селі Тернівка Крижопільського району Вінницької області дворічний хлопчик, залишений без нагляду дорослих, напився солярки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління МНС у Вінницькій області, до лікарні з діагнозом отруєння потрапив дворічний хлопчик з села Тернівка. Малюк отруївся в результаті вживання дизельного пального. Після проведення комплексу реанімаційних заходів стан здоров’я дитини медики кваліфікують як середньої тяжкості.