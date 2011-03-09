Київ підготував для продажу на аукціоні 18 земельних ділянок

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ дав доручення підготувати 18 земельних ділянок для продажу на земельних торгах (аукціонах).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, найближчі торги заплановані на 29 березня 2011 року у приміщенні Товарної біржі «Київська агропромислова біржа».

З комплектом документації щодо об’єктів, які підлягають продажу на земельному аукціоні, а також умовами проведення торгів можна ознайомитись у Головному управлінні земельних ресурсів КМДА.