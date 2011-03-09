Київ підготував для продажу на аукціоні 18 земельних ділянок
18:56, 09 березня 2011Суспільство
2220 0
Найближчі торги - 29 березня
Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ дав доручення підготувати 18 земельних ділянок для продажу на земельних торгах (аукціонах).
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, найближчі торги заплановані на 29 березня 2011 року у приміщенні Товарної біржі «Київська агропромислова біржа».
З комплектом документації щодо об’єктів, які підлягають продажу на земельному аукціоні, а також умовами проведення торгів можна ознайомитись у Головному управлінні земельних ресурсів КМДА.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter