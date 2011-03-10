У Львові пограбували офіс партії Кличка

У Львові невідомі пограбували офіс обласної організації партії “УДАР” Віталія КЛИЧКА, розташований у центрі міста, біля Ратуші.

Як повідомив УНІАН голова облорганізації партії Ярослав ГІНКА, 8 березня він о 12.00 прийшов до офісу і виявив, що з приміщення зникли два ноутбука, проектор Soni і два плазмових монітора Samsung.

«Пошкодження вхідних дверей не виявлено, у приміщенні офісу обстановка не порушена. Не виключено, що хтось підробив ключі до вхідних дверей. Про політичні мотиви заяви робити не будемо, оскільки сподіваємося, що мотиви крадіжки і злодіїв встановлять правоохоронні органи», - зауважив Я.ГІНКА і додав, що сума завданих збитків встановлюється.