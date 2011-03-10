У голову райради стріляли - він поранений

У Коростені Житомирської області скоєно розбійний напад на голову районної ради із застосуванням зброї.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, 9 березня близько 22.00 до міліції надійшло повідомлення про те, що у Коростені на території одного з гаражних кооперативів чути постріли.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, встановила, що невідомий завдав вогнепальне поранення у ногу голові Коростенської районної ради, заволодівши його документами та особистими речами.

Потерпілого госпіталізовано і прооперовано.

Слідчим управлінням УМВС України у Житомирській області порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.