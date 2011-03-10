Прокуратура порушила кримінальну справу про нестачу хліба на Луганщині

Прокуратура порушила кримінальну справу з приводу нестачі хліба у Луганській області на початку березня.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Як зазначається в повідомленні, керівництво товариства «Коровай» звинувачується у безпідставній зупинці Свердловського хлібокомбінату 5-6 березня. У зв`язку з цим два міста області – Ровеньки та Свердловськ - не отримали хліба, і його мешканці були позбавлені можливості його купити.

"Виробництво хліба вдалося відновити лише 8 березня за втручання обласної прокуратури. Це зняло невдоволення городян”, - йдеться у повідомленні.

За даними ГПУ, керівники товариства «Коровай» пояснюють зупинку Свердловського хлібокомбінату нібито браком борошна.

Разом з тим у Генпрокуратурі зазначили, що хлібокомбінат «Коровай» щодоби випікає понад 100 тонн так званого «соціального» хліба. За це він мав вчасно отримувати дешеве борошно, відшкодування відсотків за кредитами та інші пільги.

Як зазначається в повідомленні, прокуратура за матеріалами кримінальної справи зараз розслідує, хто конкретно із посадових осіб винен у відсутності хліба на Луганщині.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно голова Луганської обласної держадміністрації Володимир ПРИСТЮК заявляв, що в області немає проблем ані з борошном, ані з випічкою хліба. Ситуацію із забезпеченням населення хлібом особисто контролює керівник Луганщини.