Уряд хоче продати частину Дарницького вокзалу

Міністерство інфраструктури України має намір виставити на публічні торги частину Дарницького залізничного вокзалу Києва. Інша його частина буде залишена у віданні «Укрзалізниці» для обслуговування пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам віце-прем`єр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ.

«Щодо Дарницького вокзалу... дуже велика будівля. І я думаю, частину будівлі залізниця залишить собі для потреб пасажирів, а частина будівлі буде виставлена на публічні торги. Ось така сьогодні концепція», - сказав віце-прем`єр.

У зв`язку з цим він нагадав, що Україна з наступного року переходить на режим швидкісного руху поїздів і до 2018 року планує взагалі відмовитися від курсування нічних пасажирських поїздів внутрішнього сполучення.

«Укрзалізниця» відмовлятиметься від громіздких структур обслуговування пасажирів на вокзалах.

Б.КОЛЕСНІКОВ повідомив, що остаточно питання про долю вокзалу буде вирішено на рівні уряду до 31 березня.